DMX kimdir? Rapçi DMX neden öldü, kaç yaşındaydı? DMX hakkında bilgiler..

“DMX” adıyla tanınan ABD'li ünlü rap sanatçısı ve aktör Earl Simmons, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından 50 yaşındaki ünlü rapçi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki DMX kimdir, neden öldü?

ABD'li ünlü rap sanatçısı ve aktör DMX'in, geçen hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerinden biri olan 50 yaşındaki DMX'in durumu bir hafta içerisinde kötüleşti ve bitkisel hayata girdi. Gerçek ismi Earl Simmons olan rapçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simmons’u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendiren ailesi, ''Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.'' ifadelerini kullandı.

Sanatçının ölüm haberi sonrasında, 'DMX kimdir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki, DMX adıyla bilinen Earl Simmons kimdir? İşte DMX hakkında bilgiler..

DMX KİMDİR?

18 Aralık 1970 tarihinde dünyaya gelen ,Amerikalı hip hop müzik sanatçısı Earl Simmons sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark Man X), dünyanın önde gelen gangsta rapçilerinden biridir.

Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkan DMX, 1998 yılında It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkarmış ve aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştur.

1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni toplamıştır.

2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol almıştır.

9 Nisan 2021 tarihinde kalp krizi nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ALBÜMLER

1998: It's Dark and Hell Is Hot

1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood

1999: ...And Then There Was X

2001: The Great Depression

2003: Grand Champ

2006: Year of the Dog... Again

2012: Undisputed

FİLMLERİ