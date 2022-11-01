Doğan Yıldırım'ın gerçek eşi Medcezir'den çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Yasak Elma dizisinde Doğan Yıldırım karakterine hayat veren Murat Aygen'in eşi Nihan Aslı Elmas, güzelliği ile mest etti. Medcezir dizisinde rol arkadaşı olan ikilinin bir de kızları var.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez'in başrolünde yer aldığı dizi, her bölümde farklı bir konuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Entrika dolu bölümlerle 6 sezon boyuncva fırtınalar estiren dizide yer alan Murat Aygen ise Doğan Yıldırım karakterine hayat veriyor.

29 Ekim 1971 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Aygen, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Doğan karakteri ile popülaritesini artıran başarılı isim, Medcezir'de "Faruk Beylice" karakterine hayat verdi.

Yasak Elma gibi efsane bir dizi olan Medcezir'de rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas'a aşık olan Aygen, 2010 yılında nikah masasına oturdu.

Bu evlilikten Nil adında bir kızı olan ve mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Murat Aygen, eşinin güzelliği ile gündem oldu.

Murat Aygen'in eşi büyüledi

Murat Aygen'in Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas ile evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. 2010 yılından beri mutlu bir evliliği olan Aygen, herkesin hayranlıkla seyrettiği isimlerin başında geliyor.

Murat Aygen ve eşinin mutluluk pozlarına ise övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Nihan Aslı Elmas; Bizim Evin Halleri, Öldür Beni, Kurt Kapanı, Kınalı Kar gibi yapımlarda yer almıştı.

Henüz 2 buçuk yaşındayken annesiz kalan Murat Aygen, acı gerçeği yıllar sonra itiraf etmişti.

Annesinin bir yangında vefat ettiğini anlatan Murat Aygen, ''Hayatımın en büyük travmasıydı. Hayal meyal de olsa o görselleri hatırlıyorum. Yandığı zaman deri büzüşmeye başlıyor, boyundaki yapı çembersel şekilde büzüşüyor ve o deri büzüştüğünde seni boğuyor. O

deriyi açtığın zaman hasta nefes alabiliyor. Annemi bir süre kurtarmışlar ama iç organlar yanık olduğu için hayata devam edememiş'' sözleriyle duyanları üzmüştü.