Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Yayın akışında saat değişikliği..

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Yayın akışında saat değişikliği..

Finale yaklaşan Doğduğun Ev Kaderindir, çarşamba akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu akşam, dizi yerine Survivor programı yer aldı. Seyirciler diziyle ilgili detayları araştırıyor.

TV 8'de her çarşamba yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Yayın akışında dizi yerine Survivor gören seyirciler, Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yok mu, neden? sorusunu araştırıyor.

Acun Ilıcalı TV8'in yayın akışında değişiklik olduğunu duyurdu. Peki ama Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? İşte detaylar..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir'in 42. bölümü bekleniyordu. Ancak TV8 yayın akışında yaşanan değişiklikle Survivor Konsey Özel bölümü yer alacak. Ünlüler takımından ayrılan bir kadın yarışmacı ardından yeni takımlar oluşturulacak.

Acun Ilıcalı, 5 Mayıs Çarşamba günü de bu yeni takımlar için özel bir konsey bölümü gerçekleştirileceğini belirtti. Çarşamba akşamı 20:00'de TV8'de olacak. Ilıcalı, ''Özel konsey olacak, yeni takımlar açıklanacak. Bununla ilgili bilgiyi de yayın biter bitmez Instagram'da konuşacağız. Survivor Ekstra'nın da konusu yeni takımlar olacak.'' şeklinde konuştu.

Survivor konseyin ardından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hemen ekrana gelecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü, Survivor Konsey Özel bölümünün hemen ardından saat 21:15'de yayınlanacak.