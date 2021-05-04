Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor, ne zaman? Seyirciyi üzen karar..

Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda ediyor. Final tarihi açıklanan dizinin hayranları, detayları araştırıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden seyircilerini üzen haber geldi.

İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı dizi, ayrılık sonra daha fazla dayanamadı. Bu sezon Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinin ekranlardaki ilk dizilerinden biri olan ve 2019 yılında seyirci ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda ediyor.

Haberlerin akabinde dizinin sıkı takipçileri "Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir final tarihi..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ, NE ZAMAN?

Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün başrolünü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi final bölümü açıklandı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gelecek hafta son kez ekranlarda olacak. Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölümde seyircisine elveda diyecek.

YENİ PROJELER

İbrahim Çelikkol diziden ayrılır ayrılmaz Netflix'te yeni bir dizi ile anlaşma yapmıştı.

Demet Özdemir, dizinin hemen ardından Aşk Taktikleri isimli romantik komedi filminde Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçecek.