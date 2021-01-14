Doğduğun Ev Kaderindir neler oldu, Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir neler oldu, Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölümünde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor dedikoduları sosyal medyada gündem oldu. Hapishanede bıçaklanan Mehdi öldü mü, ölecek mi?

TV8 ekranlarının rekorlar kıran dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümüyle izleyiciyi meraklandırdı.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizide tansiyon yükseliyor.

Hapishanede saldırıya uğrayan ve ağır şekilde yaralanan Mehdi acile kaldırılıyor. Bu sahnelere tanıklık eden dizinin sıkı takipçileri ise dizin başrol karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi dizinden mi ayrılıyor?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümüne Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakmıştır.

Mehdi çıkan kavgada bıçaklanır ve durumu ciddidir. Hastaneye kaldırılan Mehdi yoğun bakımdadır. O sırada Mehdi’nin ablası Zeynep’e giderek ona kızar ve şikayetini geri çekmediği için kin kusar. Eğer Mehdiye bir şey olursa seni pişman ederim der.

Zeynep duyduklarından sonra Mehdi’yi görmek için hastaneye gider. Hastanede ise sürpriz bir gelişme onları beklemektedir. Mehdi aniden fenalaşır. Kalp masajı yapılan Mehdi’nin ölüm ölmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İbrahim Çelikkol’un Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. İzleyiciler, Çelikkol’un diziden ayrılmayacağını düşünüyor..