Doğduğun Ev Kaderindir Nesrin kimdir? Gülcan Arslan hakkında bilgiler..

TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna katılan Nesrin karakteri merak konusu oldu. Peki, Nesrin karakterine hayat veren Gülcan Arslan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Her Çarşamba akşamı Tv8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 38. bölümünde görülen Nesrin karakteri merak konusu oldu.

İlgiyle takip edilen dizinin yeni oyuncusu 'Nesrin kimdir, kaç yaşında, evli mi?' soruları seyirciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep’in kız kardeşi Nesrin rolüne Gülcan Arslan hayat veriyor.

Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Nesrin kimdir? İşte, Gülcan Arslan hakkında bilgiler..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NESRİN KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Gülcan Arslan'ın hayat verdiği Nesrin karakteri, hem peşi sıra taşıdığı sırların, hem yaratacağı sürprizlerin son derece farkındadır. Bugüne kadar yaşadıkları onu zeki, dayanıklı genç bir kadın haline getirse de onun geçmişten alacakları vardır.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1 Mayıs 1986 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol almıştır.

Arslan, TRT'de yayımlanan 'Sardunya Sokak' dizisinde hayat verdiği Canan karakteri ile televizyonda ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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