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    Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında?

    TV8 ekranlarında yayınlana Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kadrosuna katılan Özlem karakteri merak konusu oldu. Özlem karakterini oynayan Ebru Cündübeyoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 15:01
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    Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında?

    Doğduğun Ev Kaderin dizisinin 29. bölümünde dikkatleri çeken "Özlem" karakteri seyircilerin merak konusu oldu.

    Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yeni bölümünde avukat Barış'ın ablası Özlem rolünü canlandıracak olan Ebru Cündübeyoğlu, uzun zaman sonra ekranlarda olacak.

    İlgiyle takip edilen dizinin yeni oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? soruları seyirciler tarafından araştırılıyor.

    Peki Ebru Cündübeyoğlu kimdir? İşte detaylar..

    Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında? #1

    EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

    Ebru Cündübeyoğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin karosunu dahil olmasıyla birlikte gündeme geldi.

    10 Eylül 1974'de Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı.

    Diş Doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ve 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

    1993 yılında kendisi de annesi gibi Türkiye 4. Güzeli seçildi ve aynı yıl televizyon kariyeri başladı. İlki ''Bir Başka Gece'' programı olmak üzere pek çok prestijli eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınla seyirci karşısına çıktığı aktüel-eğlence programı ''Sabah Şekerleri''; 20'li yaşlarında büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanınmasını sağladı.

    Osman Sınav'dan,''Deli Yürek'' adlı dizide "Ayşegül" karakterini canlandırması için aldığı teklif, Cündübeyoğlu'na oyuncu titrini de beraberinde getirdi. Aynı yıl oyunculuğunu sahneye de taşıyarak, tiyatro dünyasına adım attı. 1999'dan günümüze gerek kamera karşısında gerek tiyatro sahnesinde her biri birbirinden farklı pek çok sevilen karaktere can vermiştir.

    ''Koçum Benim''in "Deniz öğretmeni", ''Omuz Omuza''nın "Sevilay"ı, ''Yalancı Romantik''in "İpek"i, ''Avrupa Avrupa''nın "Gülbahar"ı ''Evli ve Öfkeli''nin "Seray"ı ''Çalıkuşu''nun "Feride"si , ''Kibarlık Budalası''nın "Nicole"ü gibi pek çok rolle seyircisinin hafızasında yer almıştır.

    2005'te Çınar Yayınevinden çıkan Aşılı Kolum adlı şiir kitabı vardır.

    2013'te en sevdiği Türk Sanat Müziği parçalarını yorumladığı Sevdiğim Şarkılar albümünü çıkarmıştır. Meslek hayatının 20. yılına özel, bu çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen sanatçının, yorumladığı coverlarla müzik çalışmaları devam etmektedir.

    Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında? #2

    EBRU CÜNDÜBEYOĞLU OYUNLARI

    Deliler
    Çalı Kuşu
    Kibarlık Budalası
    Yalandan Kim Ölmüş
    Fehim Paşa Konağı
    Müziksiz Evin Konukları
    Ölün bizi ayırana dek

    EBRU CÜNDÜBEYOĞLU DİZİLERİ

    Gülüm - 1998
    Deli Yürek - 1999-2002
    Koçum Benim - 2002-2004
    Çınaraltı - 2003
    Omuz Omuza - 2004
    Gizli Patron - 2006
    Kuzey Rüzgarı - 2007-2008
    Şöhret Okulu - 2007
    Yalancı Romantik - 2008
    Kalbim Seni Seçti - 2011
    Avrupa Avrupa - 2011
    Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)
    Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)
    Kocan Kadar Konuş -2015
    Evli ve Öfkeli - 2015-2016
    Gülizar - 2018
    Doğduğun Ev Kaderindir - 2021

    EBRU CÜNDÜBEYOĞLU ALBÜMLERİ

    2013 - Sevdiğim Şarkılar 
    2015 - Dertlerimi Zincir Yaptım

    Doğduğun Ev Kaderindir Özlem kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında? #3

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