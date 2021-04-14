Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir? Fırat Doğruloğlu hakkında bilgiler..

TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanında görülen Tarık karakteri, seyirciler tarafından merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

İbrahim Çelikkol'un diziye veda etmesinin ardından Gülcan Arslan'ın dahil olduğu diziye, 'Tarık' rolüyle ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu da katıldı.

İlgiyle takip edilen dizinin yeni oyuncusu 'Tarık kimdir, kaç yaşında, evli mi?' soruları seyirciler tarafından araştırılıyor.

Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir? İşte, Fırat Doğruloğlu hakkında bilgiler..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TARIK KİMDİR?

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor.

Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde beş çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası SSK hastanesinden işçi emeklisi ve annesi ise ev hanımı olan Doğruloğlu, İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanmış ancak kendine göre olmadığını anlayınca bırakmıştır.

Lise yıllarında tiyatroya başlayan Doğruloğlu, Tiyatro Çisenti, BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği)’nde oynamıştır

Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, birçok reklam filmi ve dizide rol almış ve rol aldığı reklam filmlerinin etkisi ile Tomris Giritlioğlu ile tanışmıştır.

2009 yılında Ferhan Şensoy’un aynı isimli eserinden uyarlama olan ''Haneler'' adlı dizide Çağlar Çorumlu, Kamil Güler, Asuman Dabak, Özlem Türkad gibi oyuncularla beraber rol almıştır.

Kadir İnanır’ın 1973 yılında canlandırdığı Yaban karakterini canlandırarak tanınan ünlü oyuncu, yönetmenliğini Alper Çağlar’ın üstlendiği ve başrollerinde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Cengiz Coşkun’un oynadığı ''Dağ'' adlı sinema filminde Yaşar Yzb. karakterini canlandırmıştır.

1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER