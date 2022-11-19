Doğu Demirkol ile Alelade Show bu haftaki konukları kimler? 19 Kasım 2022 Alelade Show konukları

Doğu Demirkol ile Alelade Show bu haftaki konukları kimler? 19 Kasım 2022 Alelade Show konukları

Doğu Demirkol'un sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan Alelade Show programı bugün 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Alelade Show bu haftaki konukları kimler? İşte konukları...

Cumartesi akşamlarının eğlenceli programlarından ve Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Doğu Demirkol ile Alelade Show, yepyeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.

Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle göz dolduruyor.

Her hafta cumartesi günü birbirinden ünlü konuklarıyla, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan eğlence programı bu akşam da herkesi kahkahaya boğacak.

Geçtiğimiz hafta Gökhan Türkmen, Atiye, Tepki, Ali İğde, Begüm - Ceyhun Fersoy çifti konuk olmuştu.

Peki eğlencenin zirve yaptığı Doğu Demirkol ile Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi günü konukları...

Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları

Cumartesi günlerinin en sevilen programlarından Doğu Demirkol ile Alelade Show programının bu haftaki konukları Kibariye, Yavuz Seçkin, İkilem ve Kobra Murat olacak.