Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ilk kez TV'de! Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2017'de vizyona giren gerilim ve polisiye türlerindeki Doğu Ekspresinde Cinayet filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh'ın oturduğu, senaryosunu Michael Green ve Agatha Christie'nin kaleme aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet filmi, bu akşam ATV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Filmi ATV yayın akışında gören izleyiciler, Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Christie'nin, 1933 yılında İstanbul'da, Pera Palas Otel'de yazdığı bu romanının giriş bölümü de İstanbul'da geçmektedir.

Peki Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu ve oyuncuları...

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Christie'nin romanlarında sıkça yer verdiği kahramanı dedektif Hercule Poirot'nun, Ortadoğu'dan kalkan Orient (Şark/Doğu) Ekspres'le yolculuğu sırasında, trende bir cinayet işlenir ve Amerikalı yolculardan biri bıçaklanarak öldürülür.

Tren idaresinden sorumlu Bay Bouc, cinayetin aydınlatılması için dedektif Poirot'dan yardım ister, Poirot da bu teklifi kabul eder ve tam yetkili olarak araştırmalarına başlar. Yolcuların pasaportlarını inceler, onların ifadelerini alır ve valizlerini arayarak cinayetin suçlu ya da suçlularını ortaya çıkarmaya çalışır.

Bu sırada en büyük yardımcısı, Yunan doktor Constantine ve tren işletme sorumlusu Bay Bouc'tur. Poirot, planlı işlenen bu cinayeti zekası, bilgisi ve deneyimi sayesinde aydınlatacak ve ortaya çıkan gerçekler okuyucuyu şaşırtacaktır.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ OYUNCULARI