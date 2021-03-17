Doğu Perinçek HDP'nin kapatılması davasını yorumladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin kapatılma davasının açıklanmasının ardından Ulusal Kanal'a çıkan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, canlı yayında şunları söyledi:

"SON DERECE KESİN,AÇIK VE TARTIŞMASIZ"

"Deliller son derece kesin, açık ve tartışmasız. HDP'nin terör odağı haline gelmesi uzun boylu bir araştırmayı gerektirmiyor. Karar verilmesi kolay bir iddianame söz konusu. Bu bakımdan Vatan Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'nden çok hızlı bir karar talep ediyoruz"

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılmasının nedeni gayet açık

"ARTIK SÖZ ANAYASA MAHKEMESİ'NDE"

Kapatma davasının Türkiye'nin yargısına yakışan bir karar olduğunu kaydeden Perinçek şöyle devam etti;

"Artık söz Anayasa Mahkemesi'ndedir. Bu karar vatanseverliğin gerektirdiği bir karar. Konuyu hem bir hukukçu olarak, hem de bir vatansever olarak dikkatle takip ediyorum. Hızlı bir karar talep ediyoruz. Süreci hızlı işletip, Mehmetçiğin yanında duran bir yargı kararının ortaya çıkacağından eminiz."