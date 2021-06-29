Doğu Perinçek Kanal İstanbul için cinayet dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamasında "Bu proje, İstanbul için bir cinayet" dedi.

Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin konuşan Perinçek, projeye karşı olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

"BU PROJE İSTANBUL İÇİN BİR CİNAYET"

"Bu proje İstanbul için bir cinayet, İstanbul'u katletmek diyebiliriz. 25 milyonluk bir İstanbul, bütün Türkiye'nin dengelerini bozar ve İstanbul'u da mahfeder.

Doğu Perinçek'ten Kanal İstanbul açıklaması: Bu proje İstanbul için bir cinayet VİDEO



"BİZİM İSTANBUL'U KÜÇÜLTMEMİZ LAZIM BÜYÜTMEK DEĞİL"

Yani bizim Vatan Partisi olarak hedefimiz, İstanbul'u 15-20 yıl içerisinde 5 milyonluk bir kente çevirmek. Kültür kenti, mali finans kenti ve sanayi olmaması lazım. Yani bizim sanayiyi İstanbul'dan yavaş yavaş Anadolu'ya, kıraç ve taşlık arazilere, dağlık arazilere yani kalkıp da böyle İstanbul'da liman var, oradan kolay yüklerim falan, piayasaların zorlamasıyla İstanbul'u büyüttü bu noktaya getirdi. Bizim İstanbul'u küçültmemiz lazım büyütmek değil. Hele bi de ada haline getirmek, Kanal İstanbul ile oraya 5-6 milyon nüfus daha yığmak çok büyük yanlış."