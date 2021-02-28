Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında? Doğukan Manço nereli? Doğukan Manço hayatı ve biyografisi..

Avatar Atakan’ın sunduğu Senden İyi Yok programının bu haftaki konuğu Doğukan Manço oldu. Seyirciler, Doğukan Manço'nun hayatını araştırmaya başladı. Peki, Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında?

Doğukan Manço, Avatar Atakan tarafından sunulan ve teve2'de yayımlanan Senden İyi Yok programının bu haftaki konuğu oldu.

Doğukan Manço'nun hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Vatandaşlar, ''Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, motor sporları ile birçok dereceye imza atan müzisyen Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında? Doğukan Manço nereli? İşte, Doğukan Manço hayatı ve biyografisi..

DOĞUKAN MANÇO KİMDİR?

19 Mayıs 1981 tarihinde Belçika’nın Liege şehrinde doğan Doğukan Hazar Manço, Türk şarkıcı ve DJ'dir. Batıkan Zorbey adında bir kardeşi vardır.

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu olan Manço, çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri almaya başlamıştır. Ancak babasının ani ölümünden sonra müzik ve medya alanlarına çıkmamıştır.

2000-2008 yılları arası Amerika'nın Florida eyaletinde mimarlık fakültesinde okuduğu yıllarda garsonluk ve servis şoförlüğü yapmıştır. Ayrıca Florida Türk Radyosu'nda her pazar günü program yapmıştır.

1998-2000 yılları arasında radyo programcılığı yapan Manço, 2008-2010 yılları arasında sadece Barış Manço anma etkinliklerinde ve sonde DJ'lik yapmaya başlamıştır.

2011 yılı itibariyle profesyonel DJ olarak festival ve çeşitli organizasyonlarda yer almaya başlamış ve drift motor sporuyla da uğraşmıştır.

2012 yılında “Manço Prodüksiyon” adında bir müzik şirketi kurmuş ve ilk olarak babasının 1976 yılında bestelediği "Nick the Chopper" adlı parçasını yeniden düzenlemiş ve “Binlik Demlik” adını verdiği single çalışmasıyla müzik marketlerde yerini almıştır. Manço, ikinci teklisi 90'ların en çok ses getiren şarkılarından bir olan ''Sakin Ol'' parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumlamıştır.

Doğukan Manço, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın Hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışmış ve Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci olmuştur.

2013 Survivor'da gösterdiği iyi performans nedeniyle Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de Survivor All Star kadrosuna dahil edilen Manço, ikinci kez Survivor macerasını yaşamıştır. Survivor adasında ünlüler takımında 124 gün kalmış ve 21 Haziran 2015 günü elenmiştir.

Doğukan Manço, 7 Eylül 2012 tarihinde evlendiği eşi Tuğba Macit’ten 7 Aralık 2015 tarihinde boşanmıştır.

DOĞUKAN MANÇO ALBÜMLERİ