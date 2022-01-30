'Doğurmamış, klonlamış!' Hande Sarıoğlu'nun annesi olay oldu

"Güzelliğim annemden" diyen eski sunucu Hande Sarıoğlu'nun annesi Meidha Sarıoğlunu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Oryantal dans videosuyla işinden olan sunucu ve spiker Hande Sarıoğlu, şimdilerde online platformlarda işler yapıyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 33 yaşındaki Sarıoğlu, açıklamalarıyla da dikkatleri çekiyor.

Geçtiğimiz gün bir YouTube kanalına verdiği röportajda ''Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' açıklamasını yapan Hande Sarıoğlu'nun, annesi Mediha Sarıoğlu merak konusu oldu.

"DOĞURMAMIŞ, KLONLAMIŞ"

Sarıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler annesine çevrildi.

Fotoğrafları gören takipçileri, Hande Sarıoğlu ve annesi Mediha Sarıoğlu'nun benzerliği ile şaşırdı.

Anne kızın pozlarına, ''Anneniz sizi doğurmamış, kendisini klonlamış'', ''Gözler aynı anne'', ''Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Annenin fotokopisi gibisin'' yorumları geldi.