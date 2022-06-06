Doktor Berika asansörde gömleğinin düğmelerini açarak poz verince... 'Yorgun savaşçı'

Hem doktor hem de Instagram fenomeni olan Berika Demir, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla herkesin ilgisini çekti. Asansör pozunu paylaşan ünlü isme, binlerce yorum ve beğeni geldi.

24 Şubat 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berika Demir, İstanbul (Çapa) Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve dikkatleri üzerine çeken Demir, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden kendi bölümünü okuyanlara tavsiyeler veren güzel isim, reklam anlaşmaları yapmayı ise ihmal etmiyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı anlaşmalar ve pozlarıyla dikkati çeken Demir, tarzını değiştirdi.

Saçlarını sarıya boyatan ve daha cesur kıyafetler tercih eden Berika Demir, son olarak asansörden bir poz yayınladı.

Son pozu çok konuşuldu

Demir asansörde verdiği aynalı pozunda gömleğinin düğmelerini açtı ve "Yorgun savaşçı" notunu düştü. O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Fenomen doktor zaman zaman cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Her hali ve paylaşımıyla olay olan güzel ismin Instagram'daki takipçi sayısı bir hayli fazla...

Sosyal medyayı etkin kullanan Berika Demir, geçtiğimiz aylarda evlenmek üzere olduğu sevgilisinden ani bir kararla ayrılmıştı.