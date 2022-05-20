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    • Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! 'Silikonlar konuşuyor'

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! 'Silikonlar konuşuyor'

    Fenomen doktor Berika Demir, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta başka birine dönüşen Demir, son olarak göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 12:49
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    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! 'Silikonlar konuşuyor'

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak adını duyuran Berika Demir, sosyal medyada fenomen haline geldi.

    Daha önce oyunculuk deneyimi de bulunan Berika Demir, estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüştü ve değişimiyle uzun süre adından söz ettirdi.

    Doktor kimliğiyle tanınan Berika Demir, kendisi gibi doktor olan Osman Apaydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanırken nişanı attı.

    Modellik de yapan Berika, sosyal medya hesabından doktorlukla ilgili paylaşımlar yapmaya ve gençlere tavsiyeler vermeye devam ediyor.

    Reklam yapmayı da ihmal etmeyen Demir, sık sık cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    Tarzı, paylaşımları ve güzelliği ile dikkati çeken sosyal medya fenomeni, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Berika Demir'den dekolte şov

    Siyah saçlarını kestirip sarıya boyatan Berika Demir, Gökçeada tatilinden bazı karelerini paylaştı.

    Göğüs ve göbek dekolteli bluzuyla kamera karşısına geçen Berika Demir, verdiği pozları Instagram heabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Demir, bazı hayranları tarafından iltifat dolu yorumlar alırken bazıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    27 yaşındaki fenomene ''Bu ne güzellik'', 'Silikonlar konuşuyor'', ''Bebek gibisin'', ''Nasıl güzelsin'' , ''İdolümsün Berika abla'' gibi yorumlar yapıldı.

    Geçtiğimiz günlerde 2 milyonu aşkın takipçisi ile soru - cevap yapan ünlü isim, Şükrü Özyıldız itirafı ile akipçilerini şaşırtmıştı.

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #1

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #2

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #3

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #4

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #5

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #6

    Doktor Berika derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı! Silikonlar konuşuyor #7


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