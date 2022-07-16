Doktor Berika mini elbisesiyle selam çaktı! 'Başım ağırıyor' deyince...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken Berika Demir, evinde paylaştığı poz ile hayranlarından tam not aldı. Demir'in mini elbiseli pozuna, kalp emojileri yağdı.

24 Şubat 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berika Demir, Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Daha önce fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Demir, nivesite sınavına girecek olanlarla verdiği tavsiyelerle tanındı.

Doktor kimliği ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ve yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Demir, kısa süre içerisinde tanınmaya başladı.

Bir fenomen haline gelen ve güzelliği ile herkesi etkileyen Berika Demir, paylaştığı pozlarla olay oldu.

Birbirinden cesur ve güzel pozlarını hayranlarını için paylaşan Demir, son olarak mini eteğiyle poz verdi.

Instagram'da 1.9 milyon aboneye sahip olan fenomen doktor, mini etekli pozu sayesinde fiziğini bir kez daha sergiledi.

Berika'dan mini şov

Instagram'ın hikaye kısmından yeni bir karesini yayınlayan Berika Demir'e yorum yağdı.

Aktif bir kullanıcı olan güzel isim, pembe mini elbisesiyle adeta şov yaptı.

Güzel doktor yayınladığı paylaşıma ise "Herkese merhaba. Nasılsınız canlar? Benim bugün baya başım ağırıyor. Sizce hava çok sıcak değil mi?" notunu düştü.

Demir'in paylaşımına kalp emojileri yağdı. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları doktorun yazdığı nota gönderme yaparak, "Seni görünce sıcaklık iyice arttı" demeden geçemedi.