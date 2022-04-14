Doktor Berika'nın derin dekoltesi görenin nevrini döndürdü! 'Defile değil cadde burası, ayıp ya'

Doktor Berika'nın derin dekoltesi görenin nevrini döndürdü! 'Defile değil cadde burası, ayıp ya'

Doktor kimliği ve cesur pozları ile uzun süre gündemden düşmeyen doktor Berika, son paylaştığı kare ile görenin aklını aldı. Berika'nın derin dekoltesi, "Bu ne ya" yorumlarını peş peşe getirdi.

24 Şubat 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berika Demir, Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile hatırladığımız Demir, zaman içerisinde sosyal medyada fenomen oldu.

Doktorlukla ilgili paylaşımlarının dışında cesur pozları ile adından söz ettiren Demir, geçtiğimiz günlerde Şükrü Özyıldız hakkında konuşmuştu.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Berika Demir, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Hikayesine ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koyan Demir, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" diye yazdı.

Bu paylaşımı ile uzun süre gündemde kalan Berika Demir, sarı saçları ve siyah takımıyla sosyal medyayı yıktı.

Uzun zamandır saçlarını sarı kullanan Berika Demir'in göğüs dekolteli pozuna hayranları kayıtsız kalmadı.

Berika Demir şov yaptı

Tarzı, makyajı ve imajıyla dikkat çeken isim Berika Demir, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Sarı saçları ile dikkati çeken Demir, sık sık kusursuz fiziğini takipçilerine gösteriyor.

Daha önce yaptırdığı estetiklerle bir hayli eleştirilen Berika Demir, spor yaparak formunu korumaya çalışıyor.

Sosyal medyadan aldığı reklamlarla ciddi paralar kazanan Demir, tarzına ise herkesi hayran bırakıyor. Son olarak siyah takımı ile fotoğraf paylaşan Berika Demir'in dekoltesi görenin aklını aldı.

Demir için bazıları, "Kesin silikon" derken bazıları ise "Sokakta böyle giyen, kumsalda neler yapar" demekten kendisini alamadı.