Doktor Civanım filmi nerede, kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Doktor Civanım filmi nerede, kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Kemal Sunal filmlerinin en bilineni Doktor Civanım, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Doktor Civanım filmi nerede, kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu 1982 yapımı komedi filmi Doktor Civanım, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarına geliyor.

Yapımcılığını Uğur Film ve Memduh Ün'ün üstlendiği, senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün'ün kaleme aldığı filmin, müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır.

Doktor Civanım filmi konusu ve oyuncu kadrosu, yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Peki Doktor Civanım filmi nerede, kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Doktor Civanım filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekimlerin yapıldığı yer hakkında merak edilenler...

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar.

Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI