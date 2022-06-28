Cüneyt Arkın neden isim değiştirdi? İşte acıklı hikayesi...

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın asıl adının çok başka olduğunu duyanlar, inanmakta zorlanıyor. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın'ın hikayesi ise yürek burkuyor...

Yeşilçam'ın Kara Murat'ı, Malkoçoğlu'su, yakışıklı jönü Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı Türkiye'yi derinden sarsarken, hakkındaki bilgiler de gündemin merak konusu oldu.

Asıl mesleği doktorluk olan ancak sinemaya gönül veren Arkın, aslen Eskişehir'lidir.

Cüneyt Arkın hakkında şaşırtan bir gerçek ise, kendi adının aslında farklı olmasıdır.

Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi

Cüneyt Arkın'ın asıl adı Fahrettin Cüreklibatır...

Dünyaya Fahrettin Cüreklibatır olarak gelen, daha sonra adını değiştiren aktör, “Bu ada alışamadım. Fahrettin isminde her şey vardı: Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım...” diyor.

Ancak seçtiği "Cüneyt Arkın" adının arkasında da hüzünlü bir hikaye var...

Cüneyt Arkın'ın isim değiştirme sebebi VİDEO

İsim değiştirme hikayesi

Hikayesini kendisi anlatan arkın, üniversite yıllarında kitap okumayı çok sevdiğini ancak kitap almakta zorlandığın söyledi.

Bir gün arkadaşının biri onu Arkın Yayınevi'nin sahibi ile tanıştırmış ve sahibi ona ödünç olarak kitaplar vermiş ve geri almamıştır.

Ünlü olduğu yıllara o ismi anmak ve vefasını göstermek adına soyadı olarak Arkın'ı seçmiştir.