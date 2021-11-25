Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın ikizini gören şaşırıp kalıyor

Doktorlar dizisinde yıldızı parlayan ve Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, kardeşi ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun kardeşini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde oynayan Yasemin Özilhan, Ela karakterine hayat verdi.

Ela karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Özilhan, güzelliği ile sık sık gündem oldu.

Kutsi ve daha birçok oyuncu ile başrolü paylaşan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra setlere veda etti.

Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Özilhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Genç anne bu defa ise sosyal medya paylaşımlarıyla değil kardeşi Tamer Ergene ile gündem oldu.

Özilhan'ın kardeşini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, yakışıklılığı ise herkesin beğenisini kazandı.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN KARDEŞİ TAMER ERGEN'E HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yasemin Özilhan'ın kameralardan uzak durmayı tercih eden kardeşi Tamer Ergene, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada üzerinden Tamer Ergene için birçok yorum ve beğeni yapıldı.

İkilinin benzerlikleri oldukça dikkat çekerken, Özilhan zaman zaman kardeşiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.