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Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası

Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası

Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'la evlendi. Çiftin Emine ve Ela adında iki kızı bulunurken, Özilhan kızlarını basından uzak büyütmeye çalışıyor.