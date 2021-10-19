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- Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası
Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 19:56
Başrollerinde Kutsi ve Yasemin Ergene'nin yer aldığı Doktorlar dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.
Uzun soluklu olan dizi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırarken, yıllar sonra dizinin tekrarları yapıldı.
Dizide "Doktor Ela" karakterine hayat veren Yasemin Ergene, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.
Dizinin yayınlandığı dönem İzzet Özilhan'la evlenen ve Özilhan soyadını alan Ergene, setlerden çekildi.
Doktorlar dizisinin ardından yeniden ekranlara dönmeyen oyuncu, Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.
EMİNE VE ELA BABASININ KOPYASI
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evliliğinden bir yıl sonra anneliği tatmıştı.
Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile verdiği mutluluk pozlarına, sosyal medyada beğeni yağıyor.
Çocuklarını gözlerden ve basından uzak büyütmek isteyen oyuncu, anneliği ile beğeni topluyor.