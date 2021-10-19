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    Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası

    Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'la evlendi. Çiftin Emine ve Ela adında iki kızı bulunurken, Özilhan kızlarını basından uzak büyütmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 19:56
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    Doktorlar'ın Elas'ı Yasemin Özilhan'ın kızları babalarının kopyası

    Başrollerinde Kutsi ve Yasemin Ergene'nin yer aldığı Doktorlar dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

    Uzun soluklu olan dizi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırarken, yıllar sonra dizinin tekrarları yapıldı.

    Dizide "Doktor Ela" karakterine hayat veren Yasemin Ergene, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

    Dizinin yayınlandığı dönem İzzet Özilhan'la evlenen ve Özilhan soyadını alan Ergene, setlerden çekildi.

    Doktorlar dizisinin ardından yeniden ekranlara dönmeyen oyuncu, Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

    EMİNE VE ELA BABASININ KOPYASI

    2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, evliliğinden bir yıl sonra anneliği tatmıştı.

    Özilhan'ın kızları Emine ve Ela ile verdiği mutluluk pozlarına, sosyal medyada beğeni yağıyor.

    Çocuklarını gözlerden ve basından uzak büyütmek isteyen oyuncu, anneliği ile beğeni topluyor.

    Doktorlar ın Elas ı Yasemin Özilhan ın kızları babalarının kopyası #1

    Doktorlar ın Elas ı Yasemin Özilhan ın kızları babalarının kopyası #2

    Doktorlar ın Elas ı Yasemin Özilhan ın kızları babalarının kopyası #3

    Doktorlar ın Elas ı Yasemin Özilhan ın kızları babalarının kopyası #4

    Doktorlar ın Elas ı Yasemin Özilhan ın kızları babalarının kopyası #5

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