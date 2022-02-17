Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok'ın son hali ağızları açık bıraktı! Yıllandıkça güzelleşmiş...

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Jülide karakterine hayat veren Mehtap Altunok, değişimiyle gündeme geldi. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Altunok'un son hali, adeta parmak ısırttı.

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

Başrollerinde Yasemin Ergene, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.

Günümüzde tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden Doktorlar dizisinde rol alan oyuncuların son halleri, merak edilip araştırılıyor.

Dizide canlandırdığı 'Doktor Jülide' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Mehtap Altunok, bu dizinin sona ermesinin ardından ekranlarda pek gözükmedi.

Hakkında araştırma yapan sevenleri, Mehtap Altunok'un yıllar içindeki değişimini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DOKTORLAR DİZİSİYLE PARLADI

Güzel oyuncu Mehtap Altunok, oyunculuğa 2005 yılında yayınlanan Beyaz Gelincik dizisiyle başladı.

Ardından Tutsak ve Genco'da rol alan Mehtap Altunok, 2006 yılında dahil olduğu Doktorlar dizisiyle ününe ün kattı.

Doktorlar dizisinden sonra bir süre ekranlarda görünmeyen 50 yaşındaki oyuncu, çeşitli projelerde seslendirme yapmayı tercih etti.

BABA CANDIR DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Daha sonra ABD'ye yerleşen Mehtap Altunok, 2015 yılında yayınlanan Baba Candır dizisinden gelen teklif nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Güzel oyuncu, daha sonra başrollerini Nilay Deniz, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Çatı Katı Aşk dizisinde Şenay Karaca rolüyle izleyici karşısına çıktı.

YILLANDIKÇA GÜZELLEŞTİ

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Mehtap Altunok, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Altunok, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sık sık kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun paylaşımlarına, ''Hala çok güzelsiniz'', ''Yıllandıkça daha da güzelleşmiş'' ve ''Meleksi bir gülüşünüz var'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.