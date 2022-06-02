Doktorlar'ın Sevda Hemşire'sine bir de şimdi bakın! 'Zengin kocayı bulmuşsun'

Doktorlar'ın Sevda Hemşire'sine bir de şimdi bakın! 'Zengin kocayı bulmuşsun'

Doktorlar dizisinde Sevda Hemşire'yi oynayan Gülseven Yılmaz, yıllar sonra merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun son hali, "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

2000'li yıllara damga vuran hatta yıllarca tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı dizi, 2011 yılında final yaptı.

Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edinen dizi, bir neslin aklına adeta kazındı.

Doktor Levent, Ela, Suat, Zenan, Hasan, Jülide, Aslan gibi karakterlerin yer aldığı dizide, Gülseven Yılmaz, Sevda Hemşire karakteriyle dikkatleri çekti.

Ekranlara Doktorlar dizisi ve Okan Bayülgen şov programlarında yaptığı skeçler ile giren Gülseven Yılmaz, şimdilerde ekranlardan uzak.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan oyuncu, Amerika'ya oyunculuk eğitimi almak için gidince kariyeri de değişti.

“Size Baba Diyebilir miyim”, “Köpek” ,“Acı Hayat”, "Dudaktan Kalbe", gibi yapımlarda rol alan Gülseven Yılmaz, Doktorlar dizisiyle zirveyi gördü.

Sevda Hemşire gittikçe güzelleşti

Şimdilerde 45 yaşındaki ünlü oyuncu, evli ve iki çocuk annesi.

Kiminle evlendiğine dair resmi bir bilgi olmayan Gülseven Yılmaz, ABD-Türkiye arası mekik dokuyor.

Kendine bir YouTube kanalı açan ve lifestyle içerikler üreten Gülseven Yılmaz, son haliyle de dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülseven Yılmaz, hayatına dair sık sık paylaşımlar yapıyor.

Yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Yılmaz'ın fit görüntüsünü koruduğu ve lüks yaşantısı görüldü.

Takipçileri ise paylaşımların altına "yıllandıkça güzelleştin", "eşin zengin galiba", "olgunluk yaramış", "seni hala çok seviyoruz" yorumlarında bulunuyor.