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    Doktorlar'ın Zenan'ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, 'Bu kim?' dedi...

    Doktorlar dizisinde Zenan'a hayat veren Melike Güner, uzun zamandır ekranlardan uzak. Anne olan ve herhangi bir projede yer almayan Güner, bol bol çocuklarıyla vakit geçiriyor.
    • 02.06.2022 - 15:57
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    Doktorlar'ın Zenan'ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, 'Bu kim?' dedi...

    Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Doktorlar, yayınlandığı döneme damga vurdu.

    Aralıklarla toplam 4 sezon süren ve herkesi etkileyen dizide Melike Güner, Zenan karakterine hayat verdi.

    2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Güner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    İlk baş rolünü İncir Reçeli isimli sinema filminde yaşayan Güner, Doktorlar dizisi sayesinde tanındı ve kariyer basamaklarını hızla çıktı.

    Dizide rol arkadaşı Bekir Aksoy ile aşk yaşayan ancak evlilik aşamasında ayrılan Güner, şimdilerde iki çocuk annesi..

    İkiz çocuk annesi olan ve aynı dizide beraber rol aldığı Yasemin Özilhan ile sık sık görüşen Güner, değişimi ile herkesi şaşırttı.

    Oyuncunun yıllar içinde güzelliğinden bir şey kaybetmediği ancak birazcık yaşlandığı görüldü.

    Zenan'ın son hali

    Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner, adeta bambaşka biri haline geldi. İkiz çocukları Alis ve Ali'yle bol bol zaman geçiren ve hayatını çocuklarına adayan başarılı oyuncunun son hali, herkesi şaşırttı.

    Doğayı çocuklarına aşılamaya çalışan başarılı oyuncu, ikizleriyle birlikte bol bol doğaya çıkıp yürüyüşler yapıyor ve kamplara katılıyor.

    Oyuncunun ekrandan uzak olması ise Doktorlar seyircisini bir hayli üzüyor..

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #1

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #2

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #3

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #4

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #5

    Doktorlar ın Zenan ı hem anne oldu hem değişti! Görenler tanımakta zorlanıp, Bu kim? dedi... #6


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