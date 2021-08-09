Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

2000'li yıllara damgasını vuran ''Doktorlar'' dizisinde Zenan Parlar karakterine hayat veren Melike Güner, altı yıl aradan sonra iddialı bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Doktorlar dizisi, tekrarlarının bile çok fazla izlendiği yapımların başında geliyor.

Doktorlar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Zenan'a hayat veren Melike Güner, altı yıl aradan sonra yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Dadı gibi dizilerde boy gösteren ve en çok Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara yer edinen Melike Güner, altı yıldır ekranlardan uzaktı.

Doktorlar dizisinde, Yasemin Ergene ve Kutsi ile başrolü paylaşan Melike Güner, daha sonra İffet, Merhaba Hayat ve Böyle Bitmesin dizilerinde rol aldı.

Uzun zamandır setlerden uzak kalan başarılı oyuncu, yeni ve oldukça iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİYLE ANLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melike Güner, yapımını Medyapım'ın üstlendiği ve FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ''Yalancılar ve Mumları'' dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Nermin Yıldırım, Mistresses ''Metresler'' adlı yabancı bir yapımdan uyarladı.

Merakla beklenen dizi, Elif, Meliha, Şebnem ve Leyla adlı 4 arkadaşın işlediği cinayet sahnesiyle açılacak.





ANA KADRO VE ROLLERİ BELLİ OLDU

Dizide etkileyici çocukluk sahnelerinin de yer alacağı Elif rolüne Ceren Moray hayat verecek. Elif’in hayatının kırılma noktası kaybolan eşi Engin'i ise İsmail Demirci canlandıracak.

Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup'u Feyyaz Duman ve bakıcısı Şerife'yi de Melike Güner canlandıracak. Elif'in yolunun Şerife ve Yakup ile kesişmesi ile her şey allak bullak olacaktır.

Öte yandan dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan psikiyatrist Meliha karakterine Elçin Sangu, anne olmak için uğraşan Şebnem'e Şafak Pekdemir ve düğün organizasyon yapan Leyla’ya ise Burcu Gölgedar hayat verecek.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Melike Güner, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene'nin oynadığı "Doktorlar" adlı dizide Melike Güner,'in yanı sıra Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Aysun Kayacı, Mehmet Aslan, Özgül Kavruk, Zeyno Günenç, Paşhan Yılmazel, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alpay Kemal Atalan, Selen Seyven, Zerrin Nişancı, Ebru Şam gibi oyuncular da rol almıştı.

2010 yılında başrolünü Halil Sezai Paracıkoğlu ile paylaştığı "İncir Reçeli" adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu ve Mustafa Uzunyılmaz da rol aldı.

2011 - 2012 yılları arasında yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı "İffet" dizisinde başrollerini Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, ve Zuhal Olcay ile paylaştı.

Melike Güner, 21 Haziran 2013 tarihinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile evlendi. 6 Mayıs 2015 tarihinde biri kız biri erkek olan ikiz bebekleri oldu.

Uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kalan Melike Güner, bu süreçte kendisini çocuklarına adadı.

TİYATRO OYUNLARI

2004 - Salaklar Sofrası

2007 - İnkar Ediyor

2012 - Cam Yapraklar

2012 - Mustafa Adak

2013- Tavşan Deliği

FİLMLERİ VE DİZİLERİ