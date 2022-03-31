'Doktorum sağolsun' diyen Seda Akgül'ün makyajsız halini kimse tanıyamadı! 'Lolita olmuşsun'

Sunucu Seda Akgül'ün makyajsız halini gören takipçileri, şoka uğradı. Yaşından çok daha genç gösteren Akgül'e "çocukluğuna dönmüşsün" yorumları yapılırken, Akgül ise "Doktorum sağolsun" notunu yazdı.

Değişimi aşk hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündem de yer alan ünlü sunucu ve spikerler arasında olan Seda Akgül, bir süredir ekranlardan uzakta.

Kariyerine ana haber ve program sunuculuğu yer alan Akgül, adından en çok Kısmetse Olur yarışmasıyla bahsettirdi.

Magazin figürü haline gelen Akgül, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Aynı zamanda yazar ve akademisyen olan sunucunun hatrı sayılır bir takipçi kitlesi bulunuyor.

MAKYAJSIZ SEDA AKGÜL

Ekranda her daim bakımlı ve güzel görünen Akgül, sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

50 yaşındaki Akgül'ü gören sosyal medya kullanıcıları, tanımakta güçlük çekti.

"Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağolsun" notuyla sıfır makyaj halini paylaşan sunucunun değişimi şaşırttı.

Takipçileri, "Botoksu fazla mı kaçırdın", "Çocuk gibi olmuşsun", "20 yaş gençleşmişsin" gibi yorumlarda bulundu.