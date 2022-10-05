DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI! MasterChef takım oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.İşte dokunulmazlığın sahibi olan takım..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.Pazartesi günü yayınlanan bölümde mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belli oldu ve yeni takımlar kuruldu.

Mavi takım ve kırmızı takım bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda dün akşam kozlarını paylaştı.

Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlardan dünyanın farklı ülkelerinden sokak lezzetlerini yapmalarını istedi.

Yapılan tabakların tadımını yapan şefler rakip takımdan daha başarılı tabalar yapan kırmızı takımı gecenin kazananı ilan etti.Oyunu kaybeden mavi takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

Eleme adayları belli oldu

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda gecenin eleme adayları Metin ve Tolga oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kendi arasında oynadığı dokunulmazlık oyununu kazanarak bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isim takım kaptanı Çağatay oldu.