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    'Dolar böyle değerlenmedi' Adını Feriha Koydum'un minik Can'ı delikanlı oldu, gören bakakaldı...

    Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde Emir'in kardeşi Can'a hayat veren Kaan Olcay, son haliyle şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:08
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    'Dolar böyle değerlenmedi' Adını Feriha Koydum'un minik Can'ı delikanlı oldu, gören bakakaldı...

    Adını Feriha Koydum dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

    2011-2012 yılları arasında yayınlanan ve  karakterli hala hafızalarda yerimi koruya  Medyapım imzalı dizi, 67 bölüm çekildi.

    Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı dizi, büyük ilgi gördü.

    Dizinin başrolü Feriha okulun ilk gününde gece hayatında kendine yer edinmiş bir ailenin 'Gecelerin Veliahtı' lakaplı oğluyla Emir Sarrafoğlu tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan olaylar zinciri, dramatik bir şekilde sonlanır.

    Dizide Emir'in kardeşini oynayan ve o zamanlar çocuk yaşta olan Can karakterine hayat veren Kaan Olcay, son haliyle görenleri şoke etti.

    Emir'in kardeşi büyüdü

    Şimdilerde 20 yaşında olan Olcay, ekranlardan uzaklaşmayı tercih etse de sevenleri tarafından merak ediliyor.

    Sarı saçları ve sempatik tavırlarıyla hatırlanan Kaan Olcay, değişimi ile dudak uçuklattı. Yakışıklı bir delikanlı olan oyuncuya "Dolar gibi değerlenmiş" "Kızları peşinde koşturur" gibi yorumlar geldi.

    İşte Adını Feriha Koydum'un Can'ı Kaan Olcay'ın şimdiki hali...

    Dolar böyle değerlenmedi Adını Feriha Koydum un minik Can ı delikanlı oldu, gören bakakaldı... #1

    Dolar böyle değerlenmedi Adını Feriha Koydum un minik Can ı delikanlı oldu, gören bakakaldı... #2

    Dolar böyle değerlenmedi Adını Feriha Koydum un minik Can ı delikanlı oldu, gören bakakaldı... #3

    Dolar böyle değerlenmedi Adını Feriha Koydum un minik Can ı delikanlı oldu, gören bakakaldı... #4

    Dolar böyle değerlenmedi Adını Feriha Koydum un minik Can ı delikanlı oldu, gören bakakaldı... #5


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