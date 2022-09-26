DOLAR REKOR TAZELİYOR I 26 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

DOLAR REKOR TAZELİYOR I 26 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 26 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Eylül Pazartesi yasalardaki son durum...

26 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan, 17,7620 liradan alınan euro ise 17,7640 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 18,41 liradan, euro ise 17,90 liradan satılmıştı.