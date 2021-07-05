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    Dondurucu filmi ne zaman çekildi? Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

    Orijinal adı ''Freezer'' olan Dondurucu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Dondurucu filmi ne zaman çekildi? İşte Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 18:00
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    Dondurucu filmi ne zaman çekildi? Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

    Yönetmen koltuğunda Mikael Salomon oturduğu, senaryosunu ise Tom Doganoglu ve Shane Weisfeld'in kaleme aldığı Dondurucu filmi, bu akşam saat 23.45'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    2014 yılında gösterime giren Amerikan yapımı Dondurucu filminin başrollerinde Dylan McDermott, Yuliya Snigir ve Peter Facinelli yer alıyor.

    82 dakikalık bir gösterim süresine sahip olan film, bir adamın uyandığında kendisini bir dondurucuda bulması ile başlıyor. İşte Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

    DONDURUCU FİLMİ KONUSU

    Sıradan bir tamirci olan Robert, doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur.

    Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark eder.

    Dondurucu filmi ne zaman çekildi? Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu #1

    DONDURUCU FİLMİ OYUNCU KADROSU

    • Peter Facinelli
    • Dylan McDermott
    • Yuliya Snigir
    • David McNally
    • Andrey Ivchenko

    Dondurucu filmi ne zaman çekildi? Dondurucu filmi konusu ve oyuncu kadrosu #2

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