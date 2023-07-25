Dönence dizisinin Gülce’sini bir de Instagram’da görün! Kim der ki 14 yaşında… Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde Gülce karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, güzelliğiyle herkesi büyülüyor. 14 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya pozları ağızları açık bıraktı.

Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Dönence, büyük ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay gibi isimlerin yer aldığı dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Gülce oldu. Dizide asperger sendromu olan Gülce karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya pozları olay Özel hayatıyla merak uyandıran 14 yaşındaki başarılı oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi sosyal medya pozlarıyla hayranlarını mest etti. Oyunculuğu kadar güzelliği de ön plana çıkıyor. İşte başarılı oyuncunun Instagram pozları... 2009 doğumlu Ülkü Hilal Çiftçi, daha önce Karadayı, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan İskender gibi dizilerde de rol aldı.