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    'Döner sermaye dönmüyor şerefsizim' Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son haliyle şaşırttı

    Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Müdür Amil karakteri ile akıllara kazınan usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu'nun yıllar sonraki hali, sosyal medyadan ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 13:04
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    'Döner sermaye dönmüyor şerefsizim' Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son haliyle şaşırttı

    Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki dizi Hayat Bilgisi, 4 sezon boyunca ekranlarda yer aldı.

    Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı  Hayat Bilgisi, oyuncu kadrosuyla da hafızalara kazındı.

    Oyuncuların şimdilerde ne yaptığı ve son halleri de merak konusu oluyor.

    2003-2006 yılları arasında ekranlara gelen dizide, "Amil Müdür" karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

    Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Pabuçcuoğlu, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle adını duyurdu.

    Ardından Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle ününü perçinleyen Papuççuoğlu, şimdilerde 73 yaşında.

    Tarık Pabuççuoğlu'nun son hali

    Dizide kel, balıklarını besleyen, nafaka mağduru ve döner sermaye sevdalısı olan Amil Bey'in gerçek hayattaki hali görenleri hayrete düşürdü.

     

    Usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu, uzun süredir ekrandan ve beyaz perdeden uzak bir yaşam sürüyor.

    Son halini gören sevenleri ise diziden alışık olunan kel görüntüsünün aksine şaşıp kalıyor.

    Beyaz ve gür saçlarıyla dikkat çeken Pabuççuoğlu'na "Siz kel değil miydiniz", "Yıllar acımamış", "Döner sermaye dönmüyor şerefsizim","Özledik Amil Bey" yorumları geldi.

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #1

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #2

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #3

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #4

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #5

    Döner sermaye dönmüyor şerefsizim Hayat Bilgisi nin Amil Bey i son haliyle şaşırttı #6


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