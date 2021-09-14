Dört gündür kayıptı! Doctor Who'nun yıldızı Tanya Fear bulundu

Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear, sağ bulundu.

Popüler bilm-kurgu dizisi Doctor Who'daki performansıyla dünya genelinde ün kazanan İngiliz oyuncu Tanya Fear, 9 Eylül'de kayboldu.

Fear ile iletişime geçmek için her yolu deneyen ailesi ve yakınları hiçbir sonuç alamayınca çareyi polise başvurmakta buldu.

Yakınları Tanya Fear ile en son 9 Eylül'de haberleştiklerini ve o günden bu yana oyuncudan hiçbir haber alınamadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Bugüne dek birbirinden farklı rollerde yer alan Tanya Fear'ın nasıl ve neden kaybolduğu bilinmezken kimseyle bir sorunu da olmadığı belirtildi.

Fear'ın yakınları, ünlü oyuncunun başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişeleniyordu.

SAĞ BULUNDU

Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.



Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.