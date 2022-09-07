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    Doya Doya Moda 38. bölüm fragman yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

    TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 07.09.2022 - 11:59
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    Doya Doya Moda 38. bölüm fragman yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

    TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, yeni sezona başladı.

    Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran yarışmanın jüri koltuğunda bazı değişimler oldu.

    Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu programa bu sene yeni bir isim dahil edildi.

    Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.

    Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda yarışması birbirinden hırslı yarışmacılarıyla karşımıza çıktı.

    TV8'in sevilerek izlenen eğlenceli yarışma programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı da izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor.

    İşte, Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı...

    Doya Doya Moda 38. Bölüm Fragmanı

    Doya Doya Moda 38. bölüm fragman yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? #1


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