Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Doya Doya Moda All Star finalistleri

Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Doya Doya Moda All Star finalistleri

TV8'in fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star için final günü geldi çattı. Yarışmanın finalistleri bugün şampiyonluk yarışı için podyuma çıktı. Peki Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu?

Jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in üstlendiği ve TV8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda All Star'da bugün final heyecanı yaşandı.

Hafta içi her gün yayınlanan All Star'ın finalistleri 8 Temmuz Perşembe günü belli olmuştu. Yarışmacılar, bugün son performanslarını sergilemek üzere podyumdaki yerini aldı.

Doya Doya Moda All Star birincisi haftanın ve sezonun son puanlarının verilmesiyle birlikte ortaya çıktı. Hem kahkaha hem de gözyaşının olduğu 85. final bölümünde, para ödülünün sahibi olan isim büyük sevinç yaşadı.

Peki Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star finalistleri...

DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da şampiyon bugün belli olurken elenen isim ve büyük ödül merak konusu oldu.

Yarışmacılar finale yakışır bir performans sergileyerek en beğenilen elbiseleriyle sahnede yerini aldı. Günün sonunda kazanan isim, son puanların verilmesiyle ortaya çıktı.

Doya Doya Moda All Star finalinde 2 haftalık toplam puanlar baz alındı. Doya Doya Moda All Star şampiyonu 218 puan alırken ikinci olan yarışmacı ise toplam 217 puanda kaldı.

All Star'ın 4. ismi 198 puanla Ferdanur oldu. Yarışmayı 211 puanla 3. olarak tamamlayan Birben'e üçüncülük ödülü olarak telefon verildi. All Star yarışmasının birincisi yani şampiyonu ise 218 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Sene boyunca ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'ın büyk ödülü 50 bin TL olarak belirlendi. Özde Karacan, 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim oldu.