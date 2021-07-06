Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir? Mertcan Aktaş (Ciciko) hakkında..

TV8'in sevilen yarışması Doya Doya Moda'da Birben'in ''Ciciko'' diye seslendiği Mertcan Aktaş, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir?

TV8 ekranlarında yayımlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda All Star, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Doya Doya Moda All Star yarışmacılarından Birben Coşkun'un peogramda sık sık ''Ciciko'' diye hitap ettiği kişinin kim olduğu merak ediliyor.

Yarışmanın sıkı takipçileri, Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir? sorusuna yanıt arıyor.

Mertçan Aktaş, sürpriz yaparak Birben Coşkun’a yayında evlenme teklifinde bulunmuştu. Peki Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir? İşte Birben Coşkun ve Mertcan Aktaş (Ciciko) hakkında merak edilenler...

MERTCAN AKTAŞ (CİCİKO) KİMDİR?

Doya Doya Moda All Star yarışmacılarından Birben Coşkun, aradığı aşkı programda buldu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisine ''Ciciko'' diye hitap eden Birben Coşkun'un sevgilisinin Doya Doya Moda’nın kameramanı Mertcan Aktaş olduğu ortaya çıktı.

Evlilik hazırlığında olduğu belirtilen ikili, sosyal medya hesapları üzerinden birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

Doya Doya Moda All Star yarışmacısı Birben Dilan Coşkun, 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim gören Coşkun'un İzmir’de kendisine ait bir pastanesi vardır.

Bu pastanenin işletmeciliğini yapan Birben, aynı zamanda organizasyon işleri ile de uğraşmaktadır.

Bedeni ile oldukça barışık bir profil çizen Doya Doya Moda All Star yarışmacısı Birben Coşkun, 1.70 cm boyunda ve 82 kilodur.