Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? İşte kolyenin sahibi!

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? İşte kolyenin sahibi!

Doya Doya Moda'da bir hafta daha sona erdi. Bu haftanın elenen ismi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Kim birinci oldu? İşte kolyenin sahibi...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Bir yarışmacı ise haftanın galibi olarak kolye kazandı. Peki bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Kolye ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

Haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda programında bu hafta toplamda 118 puan toplayarak birinci olan ve kolyeyi kazanan isim Elisa oldu.

Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda yarışma programında, yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim Ayça oldu.