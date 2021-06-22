Doya Doya Moda Gamze kimdir? Gamze Eroğlu hakkında bilgiler..

Tv8 ekranlarında yayımlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı Gamze'nin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Gamze kimdir?

TV8' ekranlarında yayımlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda All Star, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılan Betül Böçkün'ün yerine gelen isim merak ediliyordu.

Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı, 2. sezon yarışmacılarından Gamze Eroğlu oldu. Bunun üzerine programın sıkı takipçileri, Gamze Eroğlu hakkında araştırmalarınab başladı.

Peki Doya Doya Moda Gamze kimdir? İşte Gamze Eroğlu hakkında bilgiler..

DOYA DOYA MODA GAMZE EROĞLU KİMDİR?

Doya Doya Moda’nın ikinci sezonuyla tanınan Gamze Eroğlu, aslen Kayserilidir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 23 yaşındaki Gamze Eroğlu, radyoloji teknikerliği mezunudur.

1.73 boyunda, 85 kilo ve 44 beden olan yarışmacı, güzelliğin bir bütün olduğunu belirterek stilini 'şık ve feminen' olarak tanımlıyor. Vazgeçilmezlerinin kalem etekler ve stilettolar olduğunu belirtiyor.

Tam 1 yıl önce Doya Doya Moda'da yarışan Gamze, ortaya başarılı kombinler çıkarmış, yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettirmişti.