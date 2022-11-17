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    • Doya Doya Moda Hülya yarışmadan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu açıkladı! Doya Doya Moda Hülya neden yok?

    Doya Doya Moda Hülya yarışmadan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu açıkladı! Doya Doya Moda Hülya neden yok?

    Televizyon ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Doya Doya Moda programı yarışmacılarından Hülya'nın ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Peki Doya Doya Moda Hülya yarışmadan ayrıldı mı?
    • 17.11.2022 - 13:06
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    Doya Doya Moda Hülya yarışmadan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu açıkladı! Doya Doya Moda Hülya neden yok?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda Hülya'nın programda yer almaması dikkat çekti. Yarışmacının haftanın dördüncü gününde yarışmada olmaması merak ediliyor. Sevilen programın yarışmacılarından Hülya, bugün yapacağı alışverişini tamamlayamadı. Peki Hülya Yenidoğmuş programdan ayrıldı mı?

    Doya Doya Moda Hülya neden yok?

    Doya Doya Moda programında Hülya'nın olmaması dikkat çekti. Sevilen yarışmanın bugünkü konsepti için Hülya alışverişine başladı. Ancak alışverişini bitiremeyip programı bırakmak durumunda kaldı.

    Gelişme sonrası konuyla ilgili olarak Gülşah Saraçoğlu açıklamada bulundu. Saraçoğlu, Hülya'nın ailesiyle ilgili sağlık problemi olduğunu ve oldukça önemli bir haber aldığını ifade etti. Bu sebeple yarışmacının acilen İzmir'e gitmesi gerektiğini söyledi.

    Doya Doya Moda Hülya kimdir?

    Yarışmacılardan Hülya Yenidoğmuş, programın dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak biliniyor. 33 yaşında olan ismin bir çocuk annesi olduğu ve bir kurumda yöneticilik yaptığı bilinmekte.


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