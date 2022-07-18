Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kimdir? Instagram pozları ateş ediyor...

TV8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Modacı Yasemin Yılmaz da yer alıyor. Pozlarıyla dikkat çeken Yasemin Yılmaz hakkındaki bilgiler merak konusu...

TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, yeni sezona başladı.

Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu programa bu sene yeni bir isim dahil edildi.

Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.

Sosyal medyada oldukça cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Yılmaz, izleyicilerin merak konusu haline geldi.

Peki, Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz hakkında bilgiler...

Yasemin Yılmaz kimdir

Ünlü jüri Yasemin Yılmaz hem Türkiye de hem de yurt dışında birçok önemli defileye katılarak moda sektöründe adını duyurdu.

Fashion Week'lerde boy gösteren Yasemin Yılmaz son olarak 2020 yılında 2020’nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü aldı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü modacı, cesur pozlara imza atmaktan çekinmiyor.

Güzelliği ve fiziği ile boy gösteren Zeynep Yılmaz, izleyicilerin de yeni favorisi olma yolunda...