Doya Doya Moda kim elendi? 6 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte elenen isim ve kolyenin sahibi!

Doya Doya Moda kim elendi? 6 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte elenen isim ve kolyenin sahibi!

Doya Doya Moda programında haftanın birinci belli oldu. Sevilen yarışmacılardan biri yarışmaya veda etti. İşte haftanın kazananı ve elenen isim...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Doya Doya Moda’da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla Doya Doya Moda’da 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor. Karşılığında büyük ödülün sahibi oluyor.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Bir yarışmacı ise haftanın galibi olarak kolye kazandı. Peki bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Kolye ödülünü kim kazandı? İşte merak edilenler…

Haftanın birincisi kim oldu?

TV8’in moda yarışması Doya Doya Moda’da haftanın en yüksek puanını toplayıp kolyenin sahibi olan yarışmacı Aleyna oldu.

Kim elendi?

Doya Doya Moda’da haftanın en az puanını toplayan ve yarışmaya veda eden isim Yağmur oldu. Doya Doya Moda programı hafta içi her gün 14:30’da TV8’de yayınlanmaya devam ediyor.