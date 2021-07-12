Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda All Star birincisi 2021

All Star kadrosuyla ekranlara gelen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün tv yayın akışında yer almadı. Seyirciler "Doya Doya Moda bitti mi, neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda bugün TV8 yayın akışı içerisinde yerini almadı. Bunun üzerine programın takipçileri “final mi yaptı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

All Star kadrosuyla podyuma gelen yarışmacılar, jüri üyelerinin önünde sezon boyunca kıyasıya mücadele verdi.

TV yayın akışında yer almayınca Doya Doya Moda bugün yok mu, neden yok? Doya Doya Moda bitti mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Peki Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? İşte yanıtı...

DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ?

Ekranların sevilen moda programında 9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan bölümde final heyecanı vardı.

Yarışmacılar son performanslarını sergilemek üzere podyumdaki yerini aldılar. Tüm isimler jüri üyelerinden övgüleri alırken duygusal dakikalar ortaya çıktı.

Hem kahkaha hem de gözyaşının olduğu final bölümünde ödülü kazanansa 1 isim oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ 2021

Sene boyunca ilgiyle izlenen yarışma programının finalinde bir isim Doya Doya Moda All Star şampiyonu olacak ve 50 bin TL’lik büyük ödülü kazanacaktı.

Doya Doya Moda All Star şampiyonu Özde Karacan oldu.