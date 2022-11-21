Doya Doya Moda neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yayından kaldırıldı mı?

Doya Doya Moda neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yayından kaldırıldı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının olmadığını gören izleyiciler, "Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programı hayranlarını şaşırttı.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyordu.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyordu.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyordu.

Programda yeni bir haftaya geçmişken, programın henüz yayınlanmadığını gören izleyiciler şaşkına döndü. Peki Doya Doya Moda programı yayından kaldırıldı mı? Doya Doya Moda neden yok? Saati mi değişti? İşte detaylar…

Doya Doya Moda programı neden yok?

İlgiyle takip edilen yarışmanın yayın saati değiştirildi. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Doya Doya Moda'nın yeni bölümleri artık saat 14.30'da yayınlanacak.

TV8 yayın akışı