Doya Doya Moda Özlem Salafzoun kimdir? Yeni yarışmacı Özlem'in hayatı!

TV8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni yarışmacı yerini aldı. Güzelliği ile dikkat çeken yeni yarışmacı Özlem'in hayatı merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve moda tutukunu izleyicilerin heyecanla izlediği Doya Doya Moda programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının elenmesi ve yeni bir yarışmacının katılımıyla 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında hafta boyunca en düşük puanı toplayan yarışmacı programa veda ediyor. Her pazartesi günü ise yeni bir yarışmacı dahil oluyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Geçtiğimiz haftanın son gününde yılbaşı konsepti olan programda en yüksek puanı alarak haftanın birincisi ve ödülün sahibi Hülya oldu.

Yarışmaya veda eden isim ise Aslı oldu. Bugün itibariyle yeni yarışmacı Özlem Salafzoun birincilik için yarışacak.

Doya Doya Moda izleyicileri, güzelliği ile tüm gözleri üzerine çeken yeni yarışmacı Özlem'in hayatını araştırmaya başladı. İşte Özlem hakkında bilinmeyenler...

Özlem Salafzoun kimdir?

Bugünden itibaren programda yerini alan Özlem Salafzoun, yarışmaya gözyaşları ile geldi. Jüri üyeleri Özlem’e ailesi hakkında sorular sordu. Eşi ile ilgili açıklamalar yapan Özlem, “Ben evliliği iyi bir şey zannederek evlendim. Eşim İranlı ancak bizimle değil” sözleriyle dikkat çekti.

Aslen Arnavut göçmeni olan Özlem, kendisini deniz kızı olarak görüyor. Efehan ve Egehan adında iki erkek çocuk annesi olan Özlem’in Instagram'da binlerce takipçisi var.