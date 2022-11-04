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    Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı belli oldu..

    TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da haftanın kazananı ve elenen isim araştırılmaya başladı. İşte Doya Doya Moda programında haftanın kazanan ismi..
    • 04.11.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 16:21
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    Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı belli oldu..

    Hafta içi her gün saat 13.45'te TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın kazananı ve elenen ismi büyük merak uyandırdı.

    Doya Doya Moda'da 3 Kasım Perşembe gününün kazananı 17 puanla Hülya olmuştu. Peki bu haftanın kazananı kim oldu?

    TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda yeni sezonuyla ilgiyle takip ediliyor. Her gün yeni bölümleriyle yayınlanan programda bugün haftanın kazananı ve elenen ismi belli olacak. İşte 4 Kasım Cuma günü yaşananlar..

    Doya Doya Moda da kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı belli oldu.. #1

    Haftanın birincisi belli oldu

    Doya Doya Moda'da 4 Kasım Cuma gününün konsepti, "Kendi defilenizde final selamına çıkıyorsunuz." olarak açıklandı. Haftanın kazanan ismi Eda oldu.

    Doya Doya Moda'da kim elendi?

    Doya Doya Moda programında elenen isim Dilek oldu.



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