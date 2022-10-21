Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı, Kısmetse Olur gelini çıktı! Kimse tanıyamıyor!

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı, Kısmetse Olur gelini çıktı! Kimse tanıyamıyor!

Doya Doya Moda yarışma programına dün katılan Esra Yağan, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Daha önce Kısmetse Olur programına katılan ünlü ismin eski hali sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilerek seyredilen yarışması Doya Doya Moda'nın yeni haftası tüm hızı ile sürüyor.

Yarışmacıların performanslarıyla birincilik için yarıştıkları programa dün katılan Esra Yağan ise herkesi şaşırttı. Yağan daha önce de Kısmetse Olur'da yarışmıştı.

7 kadın yarışmacı, İstanbul sokaklarındaki kombin savaşları sonrasında podyuma çıkarak jüri üyelerinden yüksek puanlar elde etmeye çalışıyor.

Haftanın ikinci gününde Banu Teker'in ardından programa katılan isim açıklandı ve Esra Yağan artık ekranlardaki yerini alacak.

Rakiplerine gözdağı veren güzel yarışmacı ilk gün için de güzel bir puan aldı. Siyah bir kıyafet seçti ve 16 puanla seyircilere merhaba demiş oldu.

Yağan'ı daha önce televizyon ekranlarından anımsayanlar ise Kısmetse Olur'da yarıştığını hatırlıyor. Doya Doya Moda Esra Yağan estetiksiz hali de çok konuşuldu.

Esra Yağan kimdir?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Esra Yağan, 26 yaşında ve aslen Mardinli. Üniversite mezunu. Insagram hesabından "Sürprizle geldim. Artık her gün sizlerle TV8 ekranlarındayım ve yarın yayındayız. Desteklerinizi bekliyorum" mesajını paylaştı.

Fenomen isim, sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Daha önce Kısmetse Olur programına katıldı. O dönemdeki estetiksiz hali ise olay oldu. İşte Esra Yağan’ın eski hali…

Yarışmaya katıldığı ilk günden kök söktüren Esra Yağan'ın, Kısmetse Olur programındaki halleri ağızları açık bıraktı. Kimse tanıyamıyor.