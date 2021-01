Dr. Dre kimdir? Dr. Dre nereli, nerede yaşıyor? Dr. Dre öldü mü?

Dr. Dre olarak bilinen rap şarkıcı Andre Romelle Young, geçirdiği beyin anevrizması sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dr. Dre hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Dr. Dre, Tupac, Snoop Dogg ve Eminem gibi rapçilerle çalışmalara imza atmış ve altı Grammy ödüllü rapçi Dr. Dre beyin anevrizması geçirdi.

Dre, kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Dr. Dre, ” Bana destek olan ve iyi dileklerini aktaran aileme, arkadaşlarıma ve hayranlarıma teşekkür ederim. Sağlık ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Yakında hastaneden çıkacağım” dedi.

Bu haber üzerine Andre Young'ın hayranları ünlü rapçinin hakkında araştırmalara başladı. Dr. Dre kimdir, öldü mü, sağlık durumu nasıl gibi sorular arama motorlarında en sık arananlar arasına girdi.

DR. DRE KİMDİR?

18 Şubat 1965 doğumlu Andre Romelle Young, bilindiği sahne adıyla Dr. Dre, Amerikalı prodüktör, rapçi, plak şirketi yöneticisi ve oyuncudur.

Aftermath Entertainment'ın kurucusu ve bugünkü CEO'su ve Death Row Records'un kurucularından biri ve sanatçısıdır. Bu plak şirketlerine bağlı Snoop Dogg, Eminem ve 50 Cent gibi sanatçıların albümlerinin prodüktörlüğünü ve akıl hocalığını yapmaktadır.

Dr. Dre müzik kariyerine World Class Wreckin' Cru'nun bir üyesi olarak başladı ve daha sonraları Eazy-E ve Ice Cube'un da bir üyesi olduğu gangsta rap grubu N.W.A ile şöhreti yakaladı. Grup, sözleriyle sokak hayatındaki şiddeti açıkça dile getirdi. 1992'de çıkan solo albümü The Chronic, Death Row Records etiketiyle yayımlandı.

GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Dre, albümüyle 1993 yılının en çok satan Amerikalı sanatçılarından biri oldu ve "Let Me Ride" parçasıyla bir de Grammy Ödülü kazandı.

1996'da Death Row'dan ayrıldı ve kendi şirketi Aftermath Entertainment'ı kurdu. Bu şirketten 1996'da Dr. Dre Presents the Aftermath adında bir toplama albüm ve 1999'da sonraki yıl ona bir Grammy kazandıracak olan 2001 albümlerini piyasaya çıkardı.

EMİNEM VE 50 CENT İLE ÇALIŞTI

2000'ler boyunca, diğer sanatçıların prodüksiyonlarına ve düetlere ağırlık veren Dr. Dre, 1996'da Eminem ve 2003'te 50 Cent'i plak şirketine kattı. Bu sanatçılar 2000'li yıllarda hip hop müziğin en büyük isimlerinden ikisi oldular.

Rolling Stone dergisi Dr. Dre'yi 2001 ve 2004 yıllarında en çok kazanan sanatçı ilan etti. Dr. Dre ayrıca Set It Off, The Wash ve Training Day gibi filmlerde rol aldı.

"DR" ADINI ALDI

Grandmaster Flash'ın "The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel" şarkısından esinlenen Dr. Dre, DJ ve rapçilerin canlı performanslarını izlemek için sık sık The Eve After Dark adlı bir kulübe gidiyordu.

Nitekim bu kulüpte DJ olarak çalışmaya başladı ve en sevdiği basketbolcu Julius Erving'den esinlenerek "Dr. J" adını aldı.

DRE DRE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu Dre markalı kulaklık ile servetini katlayan ve bu şirketi Apple’a satan Dr. Dre’nin geçirdiği beyin kanaması sonrası test sonuçlarının gelmeye devam ettiği ve durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncukların vücutta yarattığı hasardır.