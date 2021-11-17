Dr. Octopus dönüyor! Örümcek Adam - Eve Dönüş Yok yeni fragmanı yayınlandı

Sony Pictures, Marvel Sinema Evreni'nin bir parçası olacak Spider-Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) yeni fragmanını yayınladı.

Bir süredir merakla beklenen Marvel Evreni filminin yeni bir fragmanı daha yayınlandı.

2019 yapımı Mrümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek-Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.

Spider-Man 3, yani Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak.

Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı filminin oyuncu kadrosunda serinin diğer filmlerinde de yer alan Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca kadroya Doctor Strange olarak Benedict Cumberbatch, Electro olarak Jamie Foxx ve 2002 yapımı Spider-Man filminde Dr. Octopus olarak izlediğimiz Alfred Molina ile Jonah Jameson olarak izlediğimiz J.K Simmons da katıldı.

İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok fragmanı...

SPIDER-MAN: NO WAY HOME Fragman VİDEO

SPİDERMAN: NO WAY HOME'DA NELER OLACAK?

Holland, karavanda Zendaya'ya “Sana asla yalan söylemek istemedim ama birine Örümcek Adam olduğunu nasıl söylersin?" diyor. Doğaüstü bir çözüm arayan Parker, Doctor Strange'e (Cumberbatch) dönerek büyük ifşayı bozacak ve her şeyi olduğu haline döndürecek bir büyü talep eder. Genç beceriksizlikleri sayesinde açığa çıkan sihir, Parker ve Strange'i çoklu evrene ve bilinmeyen bir tehlikeye atar.