Lüks şehirde gerçekleşen düğün sırasında, gelin ve damat merdivenlerden inmeye başlarken, damadın yakın arkadaşı havuza düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Dubai'de gerçekleşen düğünde talihsiz bir olay yaşandı.

Lüks bir otelin balo salonunda düzenlenen düğün, günler süren hazırlığın sonunda başladı.

Organizasyonun başlamasıyla merdivenlerden inmeye başlayan gelin ve damat, yakınları tarafından kayda alındı.

Sağdıç havuza düştü

Telefon ve kameraların çıkarıldığı esnada, damadın en yakın arkadaşı trajikomik bir olay yaşadı.

Sağdıç, tam da bu sırada yanından geçtiği havuzun içine düştü.

Havuzdan sırıksıklam şekilde çıkan sağdıç, yoluna devam etti.

İşte o anlar...

Dubai'deki lüks düğünde, damadın arkadaşı havuza düştü VİDEO